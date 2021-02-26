Serenay Sarıkaya’dan Sezen Aksu itirafı!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'la olan ilişkisine son veren Serenay Sarıkaya, tatil için soluğu Maldivler’de aldı.



SERENAY'DAN İTİRAF



Deniz kum güneşin tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden yansıyan karelerinden bazılarını sosyal medyadan da yayınladı. Güzel oyuncu son paylaşımında dikkat çeken bir itirafta bulundu.



Sarıkaya Gülben Ergen'in söylediği "Bu Benim Hikayem" şarkısını Sezen Aksu'nun kendisi için yazıp bestelediğini söyledi.



"YANIMDA YAZDI"



"Kozasını yırtıp çıkanlara, yeniliklere kanat çırpanlara... Madem bugün #tbt günü, o zaman bir 2015 #tbt si gelsin benden. O zamanlar üzerinde çalıştığımız bir proje için canımın içi Sezen bu şarkıyı oracıkta, benim gözlerimin önünde yazıp bestelemişti. Kendimden geçmiş bir şekilde onun yaratımını izlerken ne kadar şanslı olduğumu, ne eşsiz bir şeye şahit olduğumu düşünüp hayret etmiştim...



"KAN TER İÇİNDE SÖYLEDİM"



Stüdyosuna girip şarkıyı hemen söyleyivermiş, kan ter içinde çıkmıştım dışarıya acaba beğenecek mi diye... Şükür ki gözlerimin içine bakarak beğenisini dile getirdi ve hayatım boyunca unutamayacağım bir anım olmuş oldu onunla... Bu kayda tesadüf eseri ulaşınca dayanamadım sizinle paylaşmak istedim. İyi dinlemeler...♥️" mesajıyla paylaştığı videoda kendi sesinden "Bu Benim Hikayem" şarkısını takipçilerinin beğenisine sundu.