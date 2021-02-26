Kenan Doğulu'dan romantik sürpriz!

Güzel oyuncu Beren Saat, 36 yaşına girdi. 2014 yılında Beren Saat'le dünyaevine giren Kenan Doğulu da eşinin doğum gününü romantik bir mesaj ve fotoğraflarla kutladı.



Beren Saat'le birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaşan Kenan Doğulu, doğum günü mesajında aşkını haykırdı.



"GÜZELLER GÜZELİ"

Kenan Doğulu paylaşımında “Seni seviyorum yosun gözlüm. İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun festivale çeviririz. Güzeller güzeli ruhun hep mutlu ve huzurlu olsun" notunu yazdı.





