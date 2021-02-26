Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni imaj!

Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu'ndan yeni haberler var. Ünlü yıldız hayranları için yaptığı paylaşımlara bir yenisi daha ekledi. Saçlarını kestiren ve son halini takipçilerinin beğenisine sunan Bubikoğlu'nun yeni imajına sosyal medyada beğeni yağdı.



'Yeşilçam'ın en güzelleri' anketinde üst sıralarda yer alan Gülşen Bubikoğlu, yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Instagram'da 385 bin takipçisi bulunan 66 yaşındaki ünlü isim, yeni saç stilini hayranları ile paylaşmayı ihmal etmedi.



Güzelliği ile Türk sinemasına damga vuran Gülşen Bubikoğlu son halini Instagram hesabından hayranları ile paylaştı. Saçlarını kestiren ve yeni görüntüsünü takipçileri ile paylaşan ünlü isim, 'Pandemide saçlar rapunzel tabi. Ne yapalım sağlık olsun' notunu düştüğü yeni pozları ile adından söz ettirdi.



Yeşilçam'ın sevilen oyuncusunun yeni saç stilini gözler önüne serdiği karelerine beğeni yağdı.







