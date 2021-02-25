Ünlü sanatçılar arasında 'beste' krizi!

Besteci Ali Kocatepe ile ünlü sanatçı Nükhet Duru'yu 'Hikayesi Var' albümünde yer alana besteler yüzünden büyük kriz yaşadı. İkil arasındaki kriz albümünün hazırlık sürecini anlatan 'Duru Olmak' belgeseli ile ortaya çıktı. Ünlü sanatçılar birbirlerine kırgın olduklarını dile getirirken sanat dünyasından isimler de tartışmaya dahil olarak yorumlarda bulundu.



İddialara göre, Ali Kocatepe, Nükhet Duru'ya 'Hikayesi Var' albümünde kullanması için "Melankoli", "Ben Sana Vurgunum" ve "Benimsin Diyemediğim" adlı bestelerini verdi. Ancak Ali Kocatepe, Teoman ve Kenan Doğulu'nun performanslarını beğenmemesi nedeniyle bestelerinin kullanım izinlerini geri çekti.



Ali Kocatepe, 'Uzun yıllardır emrivaki yaparak bitmiş işlerle karşıma çıkıyor. Düet albümü yapacağını da Kelebek'te okudum. Şarkılarımla ilgili projelerini önceden benimle paylaşması gerektiğini anlattığımda bana hak verdiğini söyledi. Ama uyarılarımı dikkate almadı. Albümde kullanmak istediği üç şarkıma izin vermeyeceğimi bildirdim. Hangi izni verdim ki geri çekeyim?' dedi.



Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Nükhet Duru, 'Ali Kocatepe ile aranız bozuk mu?' sorusuna 'Kırgınım. O da bana kırgınmış. Bozulduğumu söyleme huyum yok. Uzaklaşıyorum. Ve sonunda vefasız Nükhet oluyor. Ali Kocatepe, Nükhet Duru'nun belgeselde kendisini kastederek söylediği "Ama hani bazı gönül kırıklıkları vardır ki, tamir olmaz" sözlerine de yanıt verdi: "Önce Nükhet Hanım istediği şarkıyı kendi malı gibi görüp izin almadan kullanamayacağını öğrenmeli. Benim kararım onun saygısızlığına karşıdır. Gönlüm onun için kırıktır.' yanıtını verdi.



İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN NÜKHET DURU VE ALİ KOCATEPE TARTIŞMASI HAKKINDA YAPTIPĞI YORUMLAR



Cahit Berkay: "Her yorumda eser sahibinin izni şarttır. Ali 'Yayından önce dinleme şartıyla' demişse orası centilmenliğe girer. Nükhet buna uysaymış keşke. O zaman bu tatsızlık yaşanmazdı. Olayın tatlıya bağlanacağından eminim."



Demet Akalın: "Nükhet Duru'nun belgeselini seyrediyorum şu an. Böyle sesler olmasa şarkıları büyük kitleler nasıl duyar bilemedim. 'Kim haklı?' sorusuna da yüzde 50 ikisi de haklı diyeyim."



Metin Özülkü: "Şarkılara yorumcuların hayat verdiğini düşünüyorum. Nükhet benim 'Yaralım'ı Sıla ile yeniden seslendirmek istediğinde 'Tabii ki' dedim, çünkü şarkı onunla doğdu. Ali Abi'nin bakışı farklıdır, ona da saygı duyarım."



Deniz Seki: "Esere hayat veren yorumcudur. Onun ruhu, ifade edişi, kalbe dokunuşu, yorumcunun esere hayat veriş şeklidir."



Kenan Doğulu: "İki eski dost, iki dev müzik insanı. Onların arasında olanlar kendi özelleridir. Bizlere söz söylemek düşmez."



