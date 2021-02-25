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Okan Bayülgen'e hapis şoku

Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "geri zekalı" diyen Okan Bayülgen hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Magazin / 25 Şubat 2021 Perşembe 15:31
Okan Bayülgen'e hapis şoku

Sunucu Okan Bayülgen hakkında hakaret davası açıldı. Sunduğu televizyon programında, Youtuber Muhammet Çumanoğlu'nun bir videosunu yayınlayıp "geri zekalı" dediği iddia edilen Bayülgen’in, 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Youtuber Muhammet Çumanoğlu, sunucu Kaan Okan Bayülgen hakkında, "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Çumanoğlu'nun dijital ve sosyal medya pazarlama yöneticiliği sertifikası ile ilişki koçluğu sertifikaları olduğu, Youtube'de özellikle kadın erkek ilişkileri üzerine çektiği videolarını yayınladığı 2 ayrı kanalı bulunduğu belirtilmişti.

"Zor durumda bırakmıştır"

Okan Bayülgen'in, "Uykusuzlar Kulübü" adlı televizyon programında, Çumanoğlu'nun videolarından birinin bir kısmını yayınlayıp, dalga geçerek hakaret ettiği iddia edilen dilekçede, "Bu program kendi normal zamanında yayınlandığı gibi programın Youtube kanalında da yayınlanmıştır. Bu durum kitap yazma çalışması yürüten ve uzmanlaştığı bu alanda iş yeri açmayı planlayan müvekkili rencide etmesinin yanı sıra çok zor durumda bırakmıştır." denilmişti.

"Geri zekalı ibaresini kullandım"

Şikayetin ardından ünlü sunucu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, yürütülen soruşturma kapsamında Okan Bayülgen şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Bayülgen ifadesinde, "Muhammet Çumanoğlu'nun yayınladığı ve benzeri videolar çeken kişilerle ilgili program sırasında tanımlama yaptım. Sosyal medya üzerinden duygusal ilişkiler ve aşk üzerine yorumlar yapıp görüşlerini sunan, ahkam kesen kişiler hakkında 'gerizekalı' ibaresini kullandım. Bu ifadenin müşteki ile ilişkisi olmadığı, programın yayın akışından anlaşılacaktır." diye konuşmuştu.

Okan Bayülgen

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