Kutsi evlilik kararı aldı!

TRT1'de ekrana getirilen başrollerinde Nehir Erdoğan'ın rol aldığı Benim Adım Melek dizisinde Halil karakteri ile izleyici karşısına çıkan Kutsi, Feyza Çıpa ile biten ilişkisinin ardından kalbinin kapılarını aşka yeniden açtı.



Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker'le aşk yaşayan Kutsi, evlilik haberleri ile gündeme geldi.



Dizi çekimlerinin gerçekleştiği Gaziantep'te gün alan oyuncunun, pandemi nedeniyle düğünü daha sonra yapacağı öğrenildi.



Kutsi, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Sibel Ülker'le yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: 'Güneşi örnek al kendine, korkma batmaktan, yılma doğmaktan'