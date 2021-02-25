Beyaz Gazete Ana Sayfa

Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Buse Varol, takipçileriyle soru cevap yaptı. Merak edilenleri tek tek yanıtlayan güzel oyuncu üçüncü çocuğu düşündüklerini söyledi.

Magazin / 25 Şubat 2021 Perşembe 12:40
Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

Alişan ve Buse Varol 2018 yılında Beşiktaş’taki Swissotel The Bosphorus İstanbul’da düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çocuklara olan ilgisiyle bilinen çift evlendikten bir yıl sonra 13 Şubat 2019'da oğullarını kavuştu. İlk kez bebek heyecanı yaşayan ikili oğullarına Burak adını verdi.


Çift 6 Şubat’ta da ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Kızı Eliz’i dünyaya getiren Buse Varol, takipçileriyle soru cevap yaptı. Çocuklara ilgisiyle bilinen ünlü çift üçüncü çocuğu da düşünüyor.

Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak’ta 32 kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi.
Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu ilerleyen zamanlar da neler olur bilmem ifadelerini kullandı.

Sağlıklı bir hamilelik geçiren Varol, kızı Eliz’i 3.755 kg ile dünyaya getirdi. Kızının beslenmesine de dikkat eden yeni anne hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini belirtti.

Varol üçüncü çocuğu da düşündüklerini ifade etti. Bütün zamanını çocuklarına ve ailesine ayıran Varol ev de pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.

Alişan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar