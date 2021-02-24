Türkan Şoray'ın son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 'Hediye bardağımla kahve içerken' notuyla paylaşım yapan Türkan Şoray'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Yeşilçam'ın Sultan lakaplı güzeli Türkan Şoray adeta yıllara meydan okuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Türkan Şoray son pozları ile çok konuşuldu.
'Cushing sendromu'na yakalandıktan sonra kortizon tedavisi nedeniyle kilo alan Türkan Şoray, 1 yıl içinde 20 kilo verdi. Eski formuna kavuşan Şoray, 'hediye bardağımla kahve içerken' notuyla paylaşım yaptı.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile genç kızlara taş çıkaran Şoray'ın son hali ağızları açık bırakırken takipçilerinden tam not aldı.