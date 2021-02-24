Türkan Şoray'ın son hali şaşırttı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 'Hediye bardağımla kahve içerken' notuyla paylaşım yapan Türkan Şoray'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.