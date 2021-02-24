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Hakan Yılmaz darp edilmişti! Flaş gelişme…

2017 yılında Etiler'de bulunan bir otelin lobisinde saldırıya uğrayıp darp edilen Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. 3 sanığın hakkında verilen mütalaada "Kasten yaralama", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından 4 ay ile 9 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Magazin / 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:46
Hakan Yılmaz darp edilmişti! Flaş gelişme…

Birçok başarılı projede rol almış olan ünlü oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz 2017 yılında bir otelin lobisinde 3 kişi tarafından darp edilmişti. Davayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

"İNSANLARIN GÖZLERİ ÖNÜNDE MÜVEKKİLİM VE EŞİNE SALDIRMIŞLARDIR"

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar katılmazken, müşteki Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın avukatı İbrahim Yurttepe duruşma salonunda hazır bulundu. Yılmaz Ailesi'nin avukatı İbrahim Yurttepe, "Saldırıyı başlatan kişi Denizhan Vural ve diğer sanıklar suça meyillilerdir, bu yüzden üst sınırdan ceza verilmesini talep ediyoruz. İnsanların gözleri önünde müvekkilim ve eşine saldırmışlardır" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı, 3 sanık için mütalaasını açıkladı. Mütlaada, sanık Mahsar Algün'ün Hakan Yılmaz'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Sanık Erdal Gökçe'nin ise Hakan Yılmaz ve eşine karşı 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 2 yıl 9 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenirken, sanık Denizhan Vural için 'Kasten yaralama' , 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 3 yıl 7 aydan 9 yıl 10 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Etiler'de bir otelin lobisinde Hakan Yılmaz ve eşi 6 Aralık 2017'de darp edilmişti. Otelde saldırıya uğradığını belirten Yılmaz ve eşi, kendilerini darp edenler hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Denizhan Vural, Erdal Gökçe ve Mahsar Algül hakkında "Hakaret", "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçlarından ayrı ayrı 2 yıldan 5 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

Hakan Yılmaz

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