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Buse Varol kızının adını dövme yaptırdı!

Alişan ve Buse Varol çifti ikinci çocuklarının heyecanını yaşamaya devam ediyor. 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getiren Buse Varol geçtiğimiz günlerde kızı Eliz'i kucağına alarak tekrardan anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü ismin oğlunun ardından kızının ismini de koluna dövme yaptırdığı ortaya çıktı.

Magazin / 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:05
Buse Varol kızının adını dövme yaptırdı!

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yeni haberler var. Geçtiğimiz günlerde ikinci çocuklarını kucaklarına alan ünlü çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar ile mutlu aile yaşantılarını hayranlarıyla paylaşmayı sürdürüyor.

Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, 2019 yılında ilk çocukları Burak'ı, geçtiğimiz haftalarda da ikinci çocukları Eliz'i kucaklarına alarak mutlu yuvalarına genişletmişti.

Eşi Alişan ve çocukları ile sık sık paylaşım yapan ve Instagram'da 1 milyon 300 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden.

KIZININ ADINI DA DÖVME YAPTIRDI

Buse Varol, Instagram story'sinden yaptığı yeni paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim, "Yeni dövmelerim" notu ile koluna yaptırdığı dövmelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Daha önce oğlu Burak'ın adını dövme olarak yaptıran Buse Varol şimdi de kızı Eliz'in ismini dövme olarak koluna yazdırdı. Güzel oyuncunun bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

FİT GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Oğlu Burak ile yeni paylaşım yapan çiçeği burnunda annenin doğum kilolarını verdiği gözlendi.

TARİFİ OLMAYAN DUYGULAR

Öte yandan Buse Varol kızı Eliz'in doğumundan sonra sosyal medyadan duygularını şu sözlerle dile getirdiği bir paylaşımda bulunmuştu:

"Allah annelik duygusunu ikinci kez yaşattığı için ne kadar şükretsem az... Tarifi olmayan ne güzel duygular yaşadık... Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Hayattaki en büyük şansım Alişan gibi bir eşe sahip olmak. Mükemmel bir koca ve mükemmel bir babasın sen. Dünyaya hoş geldin kızım. Tüm güzellikler seninle olsun. Bakmaya bile kıyamıyorum sana. Ayrıca Burak gibi bir ağabeyin olduğu için çok şanslısın Eliz..."

Alişan

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