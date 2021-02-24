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Acun Ilıcalı'dan iddialı Exxen çıkışı!

1 Ocak itibari ile izleyenlerle buluşan Exxen platformunun kurucusu ve sahibi Acun Ilıcalı, bir televizyon programına telefonla bağlandı. Exxen'in en önemli taşının komediler olduğunu ifade eden ünlü televizyoncu, Tolga Çevik, Hasan Can Kaya ve İbrahim Büyükak'ın büyük başarılar elde edeceğini belirterek 'Exxen'de 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağız' sözleri ile iddialı bir açıklamada bulundu.

Magazin / 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:19
Acun Ilıcalı'dan iddialı Exxen çıkışı!

Tolgshow ile gönüller taht kuran ünlü komedyen Tolga Çevik ile yönetmen Fırat Parlak, Haber Global'de yayınlanan, Candaş Tolga Işık'ın sunuculuğunu üstlendiği Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programa, Acun Ilıcalı da telefonla bağlanarak katıldı.

'1 AY İÇİNDE 1 MİLYON ÜYE SAYISINA ULAŞACAĞIZ'

Tolga Çevik'in kendi hayallerine ortak olarak Exxen'de bir yola çıktıklarını ifade eden Ilıcalı, şunları söyledi: 'Bir hayalle yola çıktık. Şimdiye kadar ki bütün işlerimizde aynı şeyi yaptık. Hayal kurduk, peşinden gittik. Bu sefer ki hayalimizde çok iyi gidiyor. Ve bizi çok mutlu ediyor. Allah izin verirse, 1 ay içinde 1 milyon üye sayısına ulaşacağımızı düşünüyorum. Bunda Tolga kardeşimin çok büyük emeği var. Güzel kalbiyle bize inandı. Hayalimize ortak oldu'

'KOMEDİNİN GERİDE KALMASI BENİ KAMÇILADI'

Televizyonlarda komediniN geri plana atılmasının kendisine ilham olduğunu söyleyen Ilıcalı, 'Hayal ettiğim gibi eğlence dolu bir platformun sahibiyim şu anda. Ve her seyrettiğimde mutlu olmamı sağlayan birileri de Tolga ve Fırat. Bizim konsantrasyonumuz birinci planda komedi. Diğer kanallarda komedinin geride kalması beni bu anlamda kamçıladı. Çok önemli yıldızlarla komedi olayın girdik. Exxen'in bu anlamda en önemli lokomotifi komedi. Çünkü insanların gülmeye ihtiyacı var. Tolga, Hasan Can ve şimdi de İbrahim Büyükak geliyor. Biz mega yıldızlarla yola çıktık.' ifadelerini kullandı.

Tolga ÇevikHasan CanAcun Ilıcalı

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