Ünlü çift evlilik tarihini açıkladı!

Şarkı çıkaracak olan ve hazırlıklarına tam gaz devam eden Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında tanıştığı Nisa Bölükbaşı ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili ilişkilerini ilk zamanlarda gizlerken Enes Batur'un evinde çekilen özel görüntülerinin ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.



İkili özel görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından ilişkilerini doğruladı. Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde Taksim, İstiklal Caddesi'nde Nisa Bölükbaşına evlilik teklif etmişti ve ikilinin ne zaman evleneceği merak konusu oldu.



'EVLİLİK İÇİN 2 SENEMİZ VAR'



Bilal Özcan'a özel açıklamalarda bulunan Barış Murat Yağcı, evlilik tarihini açıkladı. Evlilik hakkında kendisine yöneltilen soruya yanıt veren Yağcı, 'Nisa doğru kişi. Olursa onunla olur. Evlilik için 2 senemiz var. Nisa benim için doğru kişi ama okulu var.' dedi.



