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Can Yaman'ın gerçek mesleği şaşırttı!

Son dönemin popüler oyuncularından Can Yaman gerçek mesleği ile duyan herkesi hayrete düşürdü. Erkenci Kuş ve Bay Yanlış dizileri ile büyük çıkış yakalayan Can Yaman kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan Yaman'ı herkes oyuncu olarak bilirken aslında mesleğinin tamamen farklı olduğu öğrenildi.

Magazin / 23 Şubat 2021 Salı 07:56
Can Yaman'ın gerçek mesleği şaşırttı!

Herkesin oyuncu olarak tanıdığı Can Yaman'ın gerçek mesleğinin bambaşka bir alan olduğu ortaya çıktı. Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla zaman zaman eleştirilen Can Yaman oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ettiriyor. Türkiye'de son olarak Bay Yanlış dizisinde Demet Özdemir ile başrolleri paylaşan Yaman şimdilerde İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile gündeme geliyor.

GERÇEK MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Hemen hemen herkesin oyuncu olarak tanıdığı Can Yaman'ın aslında avukat olduğu öğrenildi. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin hukuk bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur. Yaman, mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.

İtalya

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