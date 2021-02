Can Yaman'ın gerçek mesleği şaşırttı!

Herkesin oyuncu olarak tanıdığı Can Yaman'ın gerçek mesleğinin bambaşka bir alan olduğu ortaya çıktı. Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla zaman zaman eleştirilen Can Yaman oyunculuk kariyerine İtalya'da devam ettiriyor. Türkiye'de son olarak Bay Yanlış dizisinde Demet Özdemir ile başrolleri paylaşan Yaman şimdilerde İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile gündeme geliyor.



GERÇEK MESLEĞİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!



Hemen hemen herkesin oyuncu olarak tanıdığı Can Yaman'ın aslında avukat olduğu öğrenildi. İtalyan Lisesini birinci olarak bitiren Yaman, Yeditepe Üniversitesinin hukuk bölümünden 2012 yılında dereceyle mezun olmuştur. Yaman, mezun olduktan sonra 1 yıl zorunlu staj için dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.