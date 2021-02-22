Ünlü isimden ruh hastası cevabı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden. Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunan ünlü isim, oyunculuk kariyerinin ardından yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini açmış olduğu Youtube kanalında takipçileriyle paylaşarak gündem olmuştu. Kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen Boluğur yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde çokça konuşulmuştu.



Son olarak şarkıcılığa da adım attığını duyuran ve "Elektro pop albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem" sözleriyle albüm müjdesi veren Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı.



33 yaşındaki Merve Boluğur, hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu bir hayranından gelen, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna ise verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.



'GEL YAMACIMA'



Boluğur, bu kez Instagram'dan gelen soruları cevapladı. 33 yaşındaki oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını verdi.



Ünlü oyuncu, "Hiç tıp okumayı düşündün mü? Analitik bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum" sorusuna ise "Çok teşekkürler, O kadar sabıra sahip olduğumu düşünmüyorum. 6 sene gibi bir zaman" şeklinde yanıtladı.



'DOĞALLIK HOŞUMA GİDİYOR'



Boluğur, dış görünüşüyle ilgili sorulara da cevap vermekten kaçınmadı. Oyuncu, "Kaşlarını neden almıyorsun?" sorusuna, "Bu aralar doğallık hoşuma gidiyor" cevabını verdi.



Merve Boluğur, kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere de "Kafanı eğ, ben buyum işte de, içindeki kadını çıkar" tavsiyesinde bulundu.



RUH HASTASI GİBİ GÜLÜYORSUN...



Zaman zaman kahkahalarıyla sosyal medyada gündem olan Boluğur, bir takipçisinin, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna da kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle söyleme... Dünyanın en çekici gülümsemesi" dedi.



Oyuncu, "Hollywood'dan kiminle film partneri olmak isterdin" sorusuna da, "Josh Harnett, Christian Bale, Jamie Dornan" yanıtını verdi.



Boluğur, "Ölmüş ya da ölmemiş 4 kişi bir masada yemek yeme şansın olsa kimler olurdu?" sorusunu, "Einstein, Marilyn Monroe, Jamie Dornan, Tim Burton" şeklinde cevapladı.