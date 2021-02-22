Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü isimden ruh hastası cevabı!

Merve Boluğur sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor. Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren ünlü isim şimdilerde şarkıcılığa adım atarak dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan ünlü oyuncu, bir hayranının "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna verdiği cevap ile gündem oldu.

Magazin / 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:00
Ünlü isimden ruh hastası cevabı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Boluğur sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerimizden. Instagram'da 3 milyon 400 bin takipçisi bulunan ünlü isim, oyunculuk kariyerinin ardından yayınladığı videolarda özel hayatıyla ilgili deneyimlerini açmış olduğu Youtube kanalında takipçileriyle paylaşarak gündem olmuştu. Kadın-erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulunmayı ihmal etmeyen Boluğur yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde çokça konuşulmuştu.

Son olarak şarkıcılığa da adım attığını duyuran ve "Elektro pop albüm hazırlıyorum. Diğer şarkıcılardan aldığım besteler de var, kendi yazdığım şarkılar da. Şu an için başka bilgi veremem" sözleriyle albüm müjdesi veren Merve Boluğur, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden soru-cevap etkinliği yaptı.

33 yaşındaki Merve Boluğur, hayranlarından gelen sorulara verdiği yanıtlarla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu bir hayranından gelen, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna ise verdiği yanıt ile herkesi şaşırttı.

'GEL YAMACIMA'

Boluğur, bu kez Instagram'dan gelen soruları cevapladı. 33 yaşındaki oyuncu; bir takipçisinin, "Beni özlüyor musun?" sorusuna "Gel yamacıma" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, "Hiç tıp okumayı düşündün mü? Analitik bir zekaya sahip olduğunu düşünüyorum" sorusuna ise "Çok teşekkürler, O kadar sabıra sahip olduğumu düşünmüyorum. 6 sene gibi bir zaman" şeklinde yanıtladı.

'DOĞALLIK HOŞUMA GİDİYOR'

Boluğur, dış görünüşüyle ilgili sorulara da cevap vermekten kaçınmadı. Oyuncu, "Kaşlarını neden almıyorsun?" sorusuna, "Bu aralar doğallık hoşuma gidiyor" cevabını verdi.

Merve Boluğur, kendisi gibi seksi bakmak isteyenlere de "Kafanı eğ, ben buyum işte de, içindeki kadını çıkar" tavsiyesinde bulundu.

RUH HASTASI GİBİ GÜLÜYORSUN...

Zaman zaman kahkahalarıyla sosyal medyada gündem olan Boluğur, bir takipçisinin, "Ruh hastası gibi gülüyorsun. Çok hoşuma gidiyor lütfen değiştirme!" yorumuna da kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle söyleme... Dünyanın en çekici gülümsemesi" dedi.

Oyuncu, "Hollywood'dan kiminle film partneri olmak isterdin" sorusuna da, "Josh Harnett, Christian Bale, Jamie Dornan" yanıtını verdi.

Boluğur, "Ölmüş ya da ölmemiş 4 kişi bir masada yemek yeme şansın olsa kimler olurdu?" sorusunu, "Einstein, Marilyn Monroe, Jamie Dornan, Tim Burton" şeklinde cevapladı.

Marilyn MonroeMerve BoluğurChristian Bale

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar