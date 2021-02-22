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Ünlü çift nikah hazırlığında!

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kere nikah masasına oturmak için harekete geçti. Akşam saatlerinde nikahı kıyılacak ünlü çiftten Sinan Akçıl, Kıratlı'nın hazırlık aşamasına ait videoyu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileri ile paylaştı.

Magazin / 22 Şubat 2021 Pazartesi 13:40
Ünlü çift nikah hazırlığında!

Burcu Kıralı ve Sinan Akçıl çifti 2018 yılının Aralık ayında Amsterdam'da evlenmiş ve anlaşamadıklarını söyleyerek 9 ay sonra boşanma kararı almıştı. İkili bir süre sonra ilişkilerine yeni bir şans vererek sevgili olmuştu.

Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya Paris'te evlenme teklifi etmiş, çiftin evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine devam eden Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı nikah masasına oturmaya karar verdi.

Bugün (22 Şubat) kıyılacak olan nikah için hazırlıklara başlayan ikiliden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'nın hazırlandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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