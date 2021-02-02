Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor!

Star TV'nin pazartesi akşamları seyirci ile buluşan fenomen dizisi Sefirin Kızı'na geçirgen bağırsak sendromu isimli rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda veda eden Neslihan Atagül, 'Hadsiz' projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmak için çalışmalara başladı.



Ekranların sevilen yüzü, Instagram hesabından yayınlanan online dergi projesine devam ediyor. Ünlü oyuncu, 'Hadsiz' adını taşıyan online dergisine dair yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.



Neslihan Atagül Instagram story'sinde 'Hadsiz misin Neslihan?' sorusuna 'Burada soruları ben sorarım' yanıtını verdiği esprili paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.



Sınır tanımayan insanların hikayesine ışık tutan ünlü isim, ilginç bulduğu kişilerle çarpıcı röportajlarını sürdürmeye devam ediyor. Onların işlerini, projelerini online dergide tanıtmalarına vesile olan Neslihan Atagül, projede yer alan fotoğrafları ise kendisi çekiyor.



Birbirinden ilginç pek çok farklı konuk ve hikayeyle karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün dikkat çeken Hadsiz çalışmalarının paylaşımları ise hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.