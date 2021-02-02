Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor!

Neslihan Atagül'den yeni haberler var. Ünlü oyuncu Hadsiz ile hayranlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine geçtiğimiz günlerde veda eden Neslihan Atagül, Instagram hesabından yayınlanan Hadsiz isimli online dergi projesi ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Magazin / 02 Şubat 2021 Salı 10:04
Ünlü oyuncu ekranlara geri dönüyor!

Star TV'nin pazartesi akşamları seyirci ile buluşan fenomen dizisi Sefirin Kızı'na geçirgen bağırsak sendromu isimli rahatsızlığı nedeniyle geçtiğimiz haftalarda veda eden Neslihan Atagül, 'Hadsiz' projesi ile sevenlerinin karşısına çıkmak için çalışmalara başladı.

Ekranların sevilen yüzü, Instagram hesabından yayınlanan online dergi projesine devam ediyor. Ünlü oyuncu, 'Hadsiz' adını taşıyan online dergisine dair yaptığı çalışmaları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Neslihan Atagül Instagram story'sinde 'Hadsiz misin Neslihan?' sorusuna 'Burada soruları ben sorarım' yanıtını verdiği esprili paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Sınır tanımayan insanların hikayesine ışık tutan ünlü isim, ilginç bulduğu kişilerle çarpıcı röportajlarını sürdürmeye devam ediyor. Onların işlerini, projelerini online dergide tanıtmalarına vesile olan Neslihan Atagül, projede yer alan fotoğrafları ise kendisi çekiyor.

Birbirinden ilginç pek çok farklı konuk ve hikayeyle karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün dikkat çeken Hadsiz çalışmalarının paylaşımları ise hayranları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Neslihan Atagül

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar