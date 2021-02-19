Yasak Elma dizisinde şoke eden ayrılık!

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma pazartesi günleri Fox Tv'de izleyiciyle buluşuyor. İlk sezonundan bu yana karakterleri ve konusu ile sürekli adından söz ettiren Yasak Elma'da sevilen bir oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. Yasak Elma dizisine geçtiğimiz yılın art ayında katılan ve 'Mert Kara' karakterine hayat veren Can Nergis diziye veda edecek.



Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu Can Nergis Yasak Elma ile yollarını ayırıyor. Yasak Elma dizisinde Mert'in yapıma nasıl veda edeceği de büyük merakla bekleniyor. 21 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanacak olan Yasak Elma'nın 99. bölümünde bu ayrılıkla ilgili yaşanacak gelişmeler heyecanı artırdı.