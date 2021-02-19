Seyfi Dursunoğlu'nun vasiyeti mahkemelik!

Geçen Temmuz ayında vefat eden Seyfi Dursunoğlu, vasiyeti üzerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne evi, bahçesi ve bankalarda bulunan parası dahil toplamda 15 milyon TL'ye yakın bir meblağ bağışlamıştı. Ünlü sanatçı, yeğeni Güliz Buyrukbilen'e ise evinde yer alan şahsi eşyalarını miras bırakırken yardımcısı Ümit Yazıcı'ya kullandığı Land Rover marka cipini vasiyet etti. 'Üçü Bir Yerde' programında Özgür Aras, usta sanatçının yeğenlerinin derneğe bağışlanacak olan mirasa karşı çıktığını öne sürdü. Aras, yeğenlerinin derneğe verilecek olan paradan pay istediğini iddia etti. Olayın mahkemeye intikal ettiğini belirten Aras, Huysuz Virjin'in buna rızası olup olmadığıyla ilgili şahitlerin dinleneceğini söyledi.



Seyfi Dursunoğlu'nun cenaze töreninde konuşan avukat olan yeğeni Gizem Özköseoğlu, vasiyete hiçbir şekilde itiraz etmeyeceklerini söylemişti. Özköseoğlu, 'Sonuna kadar vasiyetinin arkasında ve destekçisi olacağız' demişti.