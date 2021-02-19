İbrahim Tatlıses imaj değiştirdi

Yeniden yayınlanmaya başladığından beri izleyicileri ekrana kilitleyen İbo Show'un yeni bölümü, cumartesi gecesi ekrana gelecek.



İbo Show'un 14. yeni bölümünden fotoğraflar da yayınlandı.



İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Yayınlanan görüntülerde, İbrahim Tatlıses'in yeni bölümdeki imajı çok konuşuldu. Tatlıses'in saçlarındaki değişim kimsenin gözünden kaçmadı.



İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Latif Doğan, Bedia Akartürk, Nuri Sesigüzel, Uğur Karakuş, Kahtalı Mıçe konuk olacak. Konukların okuyacakları eserlerle seyircilerin kulaklarının pası silinecek.