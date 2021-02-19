Deniz Akkaya hastaneye kaldırıldı!

Ünlü manken Deniz Akkaya; geçtiğimiz günlerde üzücü haberi vermiş, koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sıkça adından söz ettiren Deniz Akkaya, evde devam ettiği koronavirüs tedavisine bir süre de hastaneden devam edecek.



'KORONAVİRÜS BANA İNANILMAZ AĞIR GELDİ'



Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgiler veren ünlü isim, 'Evde beceremedim ısrar etmenin gereği yoktu, hastaneye yattım' ifadelerini kullandı.



Hasta yatağından paylaşımlar yapan Akkaya, sözlerine şöyle devam etti: 'Aslen en baştan niyetim hızlıca atlatıp, bakın sağlıklı yaşamın mükafatı demek isterdim size. Ancak hayatında hiç ciddi bir sağlık sorunu yaşamamış biri olarak bana inanılmaz ağır geldi. Arkadaş neymiş ya televizyonda oturup vaka sayısı vermeye benzemiyor. Belli ki hastanede bir süre kalacağım. Buyurun şu 4 günde yaşadıklarımı sizlerle paylaşıyorum.'



'CİĞERLERİMDE MİNİK SIKINTILAR VAR'



'Bir kere evde kalmaya ısrar etmek her zaman iyi fikir olmayabilir, çünkü ciğerlerimde minik sıkıntıları bugün hemen görüntüleyip kortizona başladılar. Yani evde kalmak yerine iç sesiniz hastaneye git diyorsa gidin. Ayrıca ateşim sürekli 39'larda seyrediyor.



'Öksürük krizim başladı bu ara. Ateş zaten baki, yani ateşim 38 olunca hissetmiyorum öyle diyeyim. Eklem ağrımda azalma var ilk günlere göre. Unutmayın ki bana bir şey olmaz. Eskiden beter enerjik bir energizer tavşanı gibi kalkacağım bu yataktan.'





















