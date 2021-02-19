Ahmet Kural-Sıla davasında yargılama başladı!

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018'de oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. Oyuncu Ahmet Kural, 'hakaret', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. Dosya, İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı.



KARAR BOZULDU



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İstinaf başvurularını kabul eden Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.



AVUKATTAN AÇIKLAMA



Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir tarafından yapılan açıklamasında, 'Basit yargılama usulünün uygulanmaması ve yalnızca 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarına ilişkin olarak olayın yaşandığı evin yanındaki evde bulunan ve sesleri duyduğunu ifade eden tanıkların olayı duyduğunun sabit olduğu, fakat seslerin içeriğinin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanının bulunup bulunmadığının tespiti için olay mahallinde olay saatine uygun düşecek şekilde keşif yapılması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.' ifadesinde bulunmuştu.



'SENİ ÖLDÜRÜRÜM' DEDİĞİNİ DUYDUM



Dava yeniden görülmeye başladı. Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ahmet Kural ve Sıla katılım sağlamadı. Tanık sıfatında ilk defa ifade veren E.T., 'Sabah 04.00 -05.00 gibiydi. Arkadaşlarımla oturuyorduk. Bağırma sesleri duyduk. Hakaret,küfür duyduk. Net bir şekilde 'O... Seni öldürürüm' dediğini duydum. Sesler kesilince kimseye haber vermedik. Olay basına yansıyınca menajerine sesleri duyduğumuz yönünde durumu bildirdik.' dedi.



'VURMA SESLERİ DUYDUM'



İfadesine devam eden tanık, 'Camın dibinde oturuyorduk. Cam açıktı, Sıla hanımın 'Ahmet, dur yapma' dediğini ve vurma seslerini duydum. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü bu tartışma sesleri.' diyerek ifadesine son verdi.



SESLER DUYULABİLİR MESAFEDE Mİ?



Sıla'nın avukatı, Tanık H.Z.T.'nin arkadaşına yolladığı mesaj üzerine net bir şekilde kendisi tarafından duyulduğu ama bozma kararında keşif için acaba 'Duyuluyor mu ? ' sorusuna cevap aramak istendiğini söyledi. Ahmet Kural'ın avukatı, Sanığa savunma hakkı soruşturma esnasında sunulmadığını, keşif yapılmasını defalarca talep ettiklerini, tanıkların olay seslerini duyduğunu ifade ederken, bilimsel olarak seslerin net bir şekilde duyulmayacağı yönünde olduğunu ve keşfin yapılmasını talebinde bulundular.



SAVCI MÜTAALA VERDİ



Savcı mütalaasında, taraflar arasında tartışma yaşandığı, sanığın alınan rapora göre basit tıbbi müdahale ile yaraladığı. Ayrıca küfürlerde bulunduğu, 'Seni Öldürürüm' tehdidinde bulunduğu ve sanığın üzerine atılı suçlamaları reddettiğini, tanığın 'Ahmet evde bir kızı dövüyor' mesajı üzerine sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmakta. Sanığın üzerine atılı suçlamalardan ceza almasını talep etti.



DİĞER TANIK DİNLENECEK



Mahkeme, diğer bir tanık olan Ç.Y.'ın tanık olarak getirilmesine, keşif hususun son tanıktan sonra değerlendirilmesine ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.