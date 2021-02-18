Aleyna Tilki'ye büyük şok!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, İşte Bu Benim Masalım dizisinde bir araya geldi. Oldukça popüler iki ismin aynı projede yer alması büyük bir beklenti, oluşturmuştu. Ancak müzikal tarzındaki dizi IMDb puanlarında en düşük oranı gördü. IMDb puanına göre en düşük Türk dizileri arasında yer alan 'İşte Benim Masalım'ın 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.



EXXEN platformunda yer alan dizinin kadrosunda; Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer alıyor.



İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Sesi güzel olan genç kızın sahne korkusu var ve biraz cesaret toplaması gerekiyor. Bu konuda da devreye arkadaşı giriyor. İkilinin tek amacı Aleyna'yı sahneye çıkarabilmek.