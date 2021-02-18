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Aleyna Tilki'ye büyük şok!

Büyük iddialarla başlayan ve sosyal medyada da adından söz ettiren İşte Bu Benim Masalım dizisi, 1.7 IMDb puanı alarak Türk tarihinin en düşük puanlı dizileri arasına girdi. Bu sonuç; geniş bir hayran kitlesine sahip Aleyna Tilki'ye ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever'e sürpriz oldu. 1 Ocak tarihinde yayınlanmaya başlayan dizinin, Aleyna Tilki ve Cemal Can Cansever'e rağmen bu kadar düşük IMDb puanı alması çok konuşuldu.

Magazin / 18 Şubat 2021 Perşembe 15:20
Aleyna Tilki'ye büyük şok!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Cansever, İşte Bu Benim Masalım dizisinde bir araya geldi. Oldukça popüler iki ismin aynı projede yer alması büyük bir beklenti, oluşturmuştu. Ancak müzikal tarzındaki dizi IMDb puanlarında en düşük oranı gördü. IMDb puanına göre en düşük Türk dizileri arasında yer alan 'İşte Benim Masalım'ın 2. sezonunun çekilip çekilmeyeceği merak konusu oldu.

EXXEN platformunda yer alan dizinin kadrosunda; Aleyna Tilki, Cemal Can Canseven, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Ayça Tilki, Zeynep Kankonde, Kamil Güler, Nevra Serezli, Yusuf Ege Gönülal yer alıyor.

İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Sesi güzel olan genç kızın sahne korkusu var ve biraz cesaret toplaması gerekiyor. Bu konuda da devreye arkadaşı giriyor. İkilinin tek amacı Aleyna'yı sahneye çıkarabilmek.

SurvivorKamil Güler

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