İşte Cemal Hünal'ın yeni projesi

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz yeni oyuncusuna kavuştu. Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan, başrollerinde Caner Cindoruk ile Cansu Dere'nin paylaştığı Sadakatsiz dizisi bu sezonun en çok beğenilen ve sıkı takip edilen yapımları arasında yer aldı.



Survivor'a gözyaşları içinde veda eden oyuncu CemalHünal Sadakatsiz dizisinin kadrosuna dahil oldu. Hünal Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un başrolünü oynadığı Sadakatsiz dizisinde Sinan rolüne hayat verecek.



