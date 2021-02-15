Meryem Uzerli kızının babasını ilk kez paylaştı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli sır gibi sakladığı kızı Lily Koi'nin babası olan Amerikalı sevgilisi ile ilk kez paylaşımda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü için gönderilen çikolataları paylaşan Uzerli, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.