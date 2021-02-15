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Meryem Uzerli kızının babasını ilk kez paylaştı!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli sır gibi sakladığı kızı Lily Koi'nin babası olan Amerikalı sevgilisi ile ilk kez paylaşımda bulundu. 14 Şubat Sevgililer Günü için gönderilen çikolataları paylaşan Uzerli, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Magazin / 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:17
Meryem Uzerli kızının babasını ilk kez paylaştı!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Meryem Uzerli, kızı Lily Koi'ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Meryem Uzerli, hamile kaldığı sevgilisini sır gibi gizlerken geçtiğimiz günlerde fotoğrafları ortaya çıktı. Magazin basınının büyük ilgi gösterdiği pozların ardından Uzerli'den hamle geldi.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Meryem Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendisine gönderilen çikolata kutusunu paylaştı.

Kutuda sevgilisi verdiği pozlar olan Meryem Uzerli, 14 Şubat'ın en çok konuşulan ismi olmayı başarırken paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.




Muhteşem YüzyılHürrem Sultan

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