Ünlü şarkıcı 19 yıl sonra özür diledi

ABD’li ünlü şarkıcı Britney Spears’ın (39) başta babası olmak üzere hayatındaki erkekler tarafından sömürülmesini konu alan belgesel geçtiğimiz günlerde yayımlandı.



Belgeselin ardından zorbalıkla suçlanan Britney Spears’ın eski sevgilisi, ünlü şarkıcı Justin Timberlake (40) de 19 yıllık sessizliğini bozdu.



KÜÇÜK DÜŞÜRMÜŞTÜ

1989’da TV programında bir araya geldikten sonra ünlenen Spears ile Timberlake, 1999’da başlayan ilişkilerini 2002’de olaylı şekilde bitirmişti. ‘Yıldız ikili’ olarak anılırken Spears’ın kendisini aldattığını öne sürerek ilişkiyi noktalayan Timberlake, Spears’ı küçük düşüren laflar etmişti.



2002’de aldatıldığını anlattığı şarkısıyla eski sevgilisini kötüleyen Timberlake, önceki gün Instagram’da açıklama yaptı.



Justin Timberlake açıklamasında, ilişki bittikten sonra erkek ayrıcalığını kötüye kullandığını belirterek Britney Spears’tan özür diledi.



“ÇUVALLADIĞIMI BİLİYORUM”

O dönem ‘cehaletinden’ dolayı yaptıklarının farkında olmadığını belirten şarkıcı, “Başkalarının aşağı çekilmesinden hiçbir zaman faydalanmak istemiyorum. Bu özrün ilk adım olduğunu ve geçmişi affetmediğini biliyorum.” dedi.



Timberlake, “Mesajları, yorumları ve birçok şeyi gördüm ve açıklama yapmak istedim. Sergilediğim davranışların sorunlara yol açtığı dönem için pişmanım. Doğru olan şeyi yaparak konuşmadığım için üzgünüm. O anlarda yetersiz kaldığımın ve pek çok insanın bundan faydalandığının farkındayım. Britney Spears ve Janet Jackson’dan özellikle özür diliyorum. Her ikisi de değer verdiğim ve saygı duyduğum kadınlar. Çuvalladığımı biliyorum.” ifadelerini kullandı.