Hadise ve Kaan Yıldırım aşka geldi

Geçtiğimiz yıla sürpriz aşklarıyla damga vuran Hadise ile Kaan Yıldırım, birkaç ay önce yollarını ayırmıştı. Ancak ayrılığa dayanamayan çift, ilişkilerine bir şans daha vermişti. Aralarındaki buzları eriten Hadise ile Kaan, aşk pozlarını paylaşmaya devam ediyor.



2020 yılının son aylarında sekiz aylık ilişkilerini bitiren şarkıcı Hadise Açıkgöz ile oyuncu Kaan Yıldırım, hayranlarını şaşırtmıştı.



Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Hadise, 'Aşk çok güzel, her şey aşkla güzel. Herkesin yaşaması, yaşamaktan korkmaması gereken tek duygu... Ama bazen aşk olsa da olmuyor. Bu yüzden bu kararı almak ve sizinle paylaşmak istedim. Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın.' ifadelerini kullanmıştı.



BARIŞTIKLARINI HADİSE DUYURDU



Ancak ayrılığa dayanamayan ikili, aşklarına bir şans daha verdi. Hatta Hadise geçtiğimiz haftalarda reklam yüzü olduğu markanın lansmanında Kaan Yıldırım ile barıştığını açıklamış ve 'Büyük konuşmamak lazım. Hepimiz insanız. 2020'de hangimizin psikolojisi yerindeydi? Kadınlar duygularını çok yoğun yaşıyor. Hemcinslerim benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Her şey yolunda. Şimdi çok mutluyuz' demişti.



YENİ POZ



Barışma kararından sonra aşklarını sosyal medyada gözler önüne sermeye devam eden çiftten Hadise, son olarak Sevgililer Günü öncesinde Kaan Yıldırım ile yer aldığı bu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin paylaşımını yorumlara kapaması dikkat çekti.



ÖPMEYE DOYAMADI



Öte yandan birkaç gün önce de Yıldırım, sevgilisi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. 34 yaşındaki Yıldırım, Hadise'yi öperken verdiği bu pozu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu da gönderisini yorumlara kapatmıştı.



'EVLİLİK' AÇIKLAMASI



Ünlü şarkıcı, evlilik haberiyle ilgili, 'Öyle bir şey olursa zaten duyarsınız' ifadelerini kullanmıştı. Hadise, 'Kaan Yıldırım sizinle barışmak için yollarınıza gül döktü mü?' şeklindeki soruya ise kahkaha atarak karşılık vermişti.



Geçtiğimiz günlerde ilişkilerine yeniden şans veren ünlü çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.



Gelen habere göre Hadise ile Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı. Kaan Yıldırım'ın ailesi tarafından da çok sevilen müstakbel gelin adayı Hadise önümüzdeki yaz nikah masasına oturmak için hazırlıklara başlamış.



Hadise'yi çok seven ve ona 'Kızım' diye hitap eden Kaan Yıldırım'ın annesi ile babası, çiftin bir an önce kendi yuvalarını kurmalarını istiyormuş. Göktürk'te müstakil bir ev arayışında olan çift, yaz için romantik bir düğün planlıyormuş.



AYRILIĞA UZUN SÜRE DAYANAMADILAR



'HER ŞEY YOLUNDA'



AĞZI KULAKLARINDA!



Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım'ın bahçesinde yine aşk kokan anlar var. Geçtiğimiz günlerde bakışmaları ile gündeme gelen ünlü çift, bu kez de Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi öpücüklere boğduğu pozla dikkat çekti.



İlişkilerini basından uzak yaşayan ve bu zamana kadar hiçbir kameraya yakalanmayan çiftten Yıldırım bugün adeta aşka geldi. Güzel havayı fırsat bilip beraber yaşadıkları evin bahçesine çıkan çift, aşk dolu pozlar verdi. Başarılı oyuncu da sevgilisi Hadise'yi öpücüklere boğduğu bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.



Hadise'de aynı kareyi Instagram'ının hikaye bölümünden 'Her aşkı hikayesi güzeldir ama bizimkisi benim favorim' notuyla paylaştı.



Kasım 2020'de koronavirüs testi pozitif çıkan yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın yanından ayrılıp kendi evine geçmiş, burada kendisini karantinaya almıştı.



Çiftin hastalık nedeniyle evleri ayırdıktan sonra ilişkilerine de son verdiği iddia edilmişti. Kaan Yıldırım, ateş başında sevgilisiyle çekildiği fotoğrafını paylaşarak ayrılık iddialarını yalanlamıştı.



Kaan Yıldırım ile sekiz aylık ilişkisini bitiren Hadise, geçtiğimiz günlerde ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı, kameralar karşısında güzel haberi vermişti.



