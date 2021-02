Demet Şener ölümden döndü!

İş insanı Cenk Küpeli’den boşanmasının ardından magazin gündeminden düşmeyen eski manken Demet Şener, hastanelik oldu.



KÜRDAN MİDESİNE SAPLANDI



Her şey evdeki yardımcısının Şener'in özel su içtiği bardağı yıkmak için mutfağa götürürken ortada kalan bir kürdanı içine atmasıyla her başladı. Su içmek için mutfağa giden ve aceleyle gördüğü bardağına su doludurup içen Şener, içindeki kürdanı da yuttu.



AMELİYAT OLDU



Hemen hastaneye götürülen eski mankenin midesine saplanan kürdan operasyonla çıkarıldı.



2 gündür hastanede olan Şener'in şu an durumunun iyi olduğu öğrenildi.