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Seren Serengil'e ayıcıklı evlilik teklifi

Sevgilisi Mustafa Tohma, Seren Serengil'e dev ayıcıkla evlilik teklifi yaptı.

Magazin / 10 Şubat 2021 Çarşamba 10:54
Seren Serengil'e ayıcıklı evlilik teklifi

Bu aralar sağlık problemleriyle uğraşan Seren Serengil, bir kez daha evleniyor.

Mustafa Tohma ile iki yıllık yakın arkadaşlıklarının aşka dönüştüren Serengil, aradığı mutluluğu buldu.

AYICIKLI EVLENME TEKLİFİ

Seren Serengil'in evinin kapısına dayanan Tohma, dev ayıcık ile aşkını ilan etti. Tohma, 500 adet gül, balonlar ve meşalelerle süslediği sokakta Serengil'e evlilik teklifinde bulundu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Sevgilisinin sürprizi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Serengil'in, mutluluğu yüzüne yansıdı. Evlilik teklifini kabul eden Serengil, “Çok mutluyum.” dedi.

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