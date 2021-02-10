Okan Kurt koronavirüse yakalandı!

Star Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında bugün Demet Akalın yer almayınca program parterini Alişan gerekli açıklamayı canlı yayında yaptı. Alişan Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, Demet'in bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için programda olamayacağını açıkladı.



OKAN KURT'UN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!



Alişan Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ancak durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.



OKAN KURT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?



Aslen Gaziantepli olan Okan Kurt, Okan Kurt, 1982 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin çocuğu olan Kurt'un kendisinden bir yaş büyük olan abisi ve kız kardeşi var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde mimarlık okurken inşaat sektörüne yöneldi. Beş yıl Amerika'da eğitim gördükten sonra 2 yıl da İtalya'da yaşadı.



Son dönemde Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı. Borçların ödenmemesi üzerine Demet Akalın – Okan Kurt çiftinin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı. Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Bu olay sonrasında Demet Akalın evliliğini bitirme kararı aldı.



11 Eylül 2018 tarihinde boşanan ikili, kısa süre sonra yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

2012 yılında kendisinden eski manken ve şarkıcı Demet Akalın ile evlendi. Çiftin 2014 yılında Hira adını verdikleri kızı dünyaya geldi.



Ticaretle uğraşan Okan Kurt, eşi Demet Akalın'ın klibinde oynamasıyla uzun süre gündeme geldi. 'Şerefime Namusuma' klibindeki performansıyla adından söz ettiren Okan Kurt, komedyen Şahan Gökbakar'ın 'Osman Pazarlama' filminde de konuk oyuncu olarak yer aldı.