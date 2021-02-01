İşte Özcan Deniz'in yeni aşkı!

2018 yılında Feyza Aktan ile boşanma kararı alan ve ev yüzünden yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz, İrem Helvacıoğlu ile ekranlara döndü.



Posta'nın haberine göre; 49 yaşındaki Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile aşk yaşadığı iddia edildi.



SAMAR DADGAR KİMDİR?



Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın geçen yazdan beri birlikte oldukları iddia edildi. Samar Dadgar'ın İranlı bir moda tasarımcısı olduğu öğrenildi.



Samar Dadgar İranlı bir moda tasarımcısı. Genç tasarımcı 26 yaşında.



