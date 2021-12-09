O anları anlattı! 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an'

Sadakatsiz dizisiyle ünlenen oyuncu Melis Sezen, 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde yaptığı konuşma ve giydiği derin dekolteli beyaz elbisesiyle çok konuşulmuştu.Sezen, ödülü aldığı anda çok heyecanlanmış ve 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an.' diyerek sosyal medyanın diline düşmüştüSezen yaşadıklarını şöyle anlattı:'Sahneye çıktım, günlerdir ne konuşacağımı düşünüyordum, konuşma hazırladık. Ama çıkmadan önce herkes çok güzel konuşuyordu. Bana geldiğince dedim ki ben galiba konuşamayacağım, teşekkür edip ineceğim. Çıktım; sadece beyaz ışık gördüm. Bir anda hafıza kaybı yaşadım. Heyecandan gözlerimi kapattım. En son ödülümü tutuyorum çünkü elimde gibi bir şey demiştim. Heyecan...'Melis Sezen, dekoltesinin sorulmasına da yanıt verdi. Sezen, 'Beni yansıtan bir şey olmasını istedim. İlk ödülüm olduğu için de mutluyum. Beni yansıtmasını istedim ve bir elbise beni ancak bu kadar yansıtabilirdi.' dedi.