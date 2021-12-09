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Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı iddiaları magazin gündemine damga vurmuştu. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile ayrılacakları yönünde haberler çıkan Kadir Doğulu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Doğulu, 'ayrılık' iddiasının hatırlatılması üzerine dedikoduları ti'ye aldı. İşte Kadir Doğulu'nun ihanet sorusuna verdiği olay yanıt…

Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt
Ekleme: 9.12.2021 - 11:41 Güncelleme: 9.12.2021 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Kadir Doğulu’nun eşi Neslihan Atagül’ü aldattığı iddia edilmişti! İhanet sorularına olay yanıt
'Aşkın Tarifi' dizisinde Serra Arıtürk ile başrol paylaşan Kadir Doğulu'nun rol arkadaşıyla birlikte eşi Neslihan Atagül'e ihanet ettiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Kadir Doğulu sessizliğini bozdu.

Şu sıralar ekranlardan uzak olan Kadir Doğulu, yeni sezon için kolları sıvadı.

Senaryo okumalarına başlayan yakışıklı oyuncu 'güzel işer yapacağız' dedi.

En son 'Aşkın Tarifi' dizisinde Serra Arıtürk ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncunun gönlünü Arıtürk'e kaptırdığı iddiaları magazin basınında büyük yankı buldu.

KADİR DOĞULU 'ESPRİ' YAPTI
Muhabirlerin 'İhanet iddiaları var' sorusuna cevap veren Doğulu, 'Evet, ihanet ettim. Sabah kalktığım zaman sevgilimin yüzüne bakmadım.

İhanet ettim' sözleriyle dedikoduları ti'ye aldı. Haberleri görünce 'karıcığım seni aldatmışım' dedim gülüp geçtik.

Atagül'ün yurtdışında aldığı ödüle de değinen ünlü oyuncu, 'Benim karım, diye söylemiyorum Neslihan çok yetenekli ben de beğeniyorum kendisini' ifadelerini kullandı.

Çıkan bu iddiaların ardından Serra Arıtürk'ün bir açıklama yapmaması dikkat çekti.


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