İlayda Şeker'in paylaşımında tek taş detayı!

Nişanlısı Gamze Atakan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile yeni bir aşka yelken açan İsmail Balaban, sevenlerini şaşırtmıştı.Sosyal medyada yayılan bir fotoğraf karesi, ''İsmail Balaban, İlayda Şeker'e evlilik teklifi etti'' iddialarına yol açtı. İlayda Şeker'in parmağındaki tektaş yüzük, görenleri şaşırttı. Şeker'in yüzüğü, evlilik teklifi aldığı yorumlarına neden oldu.Evlilik teklifi iddialarının ardından İlayda Şeker, sosyal medya sayfasından yer alan iddialı karelerini kaldırdı. Şimdi ise İlayda Şeker ile aşk yaşayan Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, evlilik hazırlığı yaptığı öne sürüldü.Antalya'da düğün dansları eğitimi veren bir kursun, İsmail Balaban'ı paylaşması ve gönderiye İlayda Şeker'i etiketlemesi, sosyal medyada ''İlayda ve İsmail evleniyor'' iddialarını gündeme getirdi.Öte yandan duvardaki 'Sana illa şiir mi yazayım, zeybek oynasam olmaz mı?' yazısı dikkat çekti. İkili, bu iddiaların ardından henüz resmi bir açıklama yapmadı.'SİZCE NEDEN?'İlayda Şeker, geçtiğimiz günlerde takipçisinden gelen ''Düğün ne zaman?'' sorusuna, ''Arkadaşlar, farkında mısınız bilmiyorum ama ben Antalya'da yaşıyorum. Sizce neden?'' yanıtını vermişti.Öte yandan Survivor İlayda, 'Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?' sorusuna ise 'Elmalı, Akçay'da görüyorum' yanıtını vererek, evlilik iddialarını güçlendirdi.'BÜYÜSÜ BOZULUR'En mutlu olduğu anın Fenerbahçe'nin 2014 yılında gerçekleşen şampiyonluğu olduğunu belirten Şeker, 'Bir tane daha var ama onu söylemem, bende kalsın. Büyüsü bozulur' ifadelerini kullandı.