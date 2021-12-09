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Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor?

'Misafir' dizisiyle ekranlarda olan Hazal Kaya ile Ali Atay, 2019 yılında dünyaevine girmiş, aynı yıl Fikret Ali adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı. Oyuncu çift hakkında sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte ikilinin hayranlarını heyecanlandıran son dakika gelişmesinin detayları...

Ekleme: 9.12.2021 - 12:59 Güncelleme: 9.12.2021 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor?
Geçtiğimiz ay oğulları Fikret Ali'nin ikinci yaş gününü kutlayan Ali Atay ve Hazal Kaya hakkında sosyal medyada çok konuşulan bir iddia gündeme geldi. Güzel oyuncunun ikinci kez hamile olduğu öne sürüldü.

"ÇOK MUTLUYUM LAN"
Ali Atay'ın, "Çok mutluyum lan" şeklindeki tweeti kısa sürede gündem oldu. Paylaşıma Hazal Kaya'nın da kalp emojisi koyması dikkatlerden kaçmadı. İkilinin bu hamlesi, Kaya'nın hamile olabileceği şeklinde yorumlandı.

45 yaşındaki Ali Atay ile 31 yaşındaki Hazal Kaya'nın ikinci kez anne-baba olacağı düşüncesi, sevenlerini heyecanlandırdı ve sosyal medyada çifte yorum yağdı. Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

"HAMİLE DEĞİLİM"
Hazal Kaya'nın, yakın çevresine, "Hamile değilim" dediği öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Twitter hesabından "Hazal Kaya cephesine sorduk. 'İkinci bebek yok' denildi. Ali Atay'ın tweeti de bir iş konusuyla ilgiliymiş" mesajını yayınladı.

'LEYLA İLE MECNUN' HEYECANI
Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan Ali Atay, bir görüşme için arkadaşlarıyla buluşmaya geldiğini ifade ederek, "İşlerin yoğun olmadığı her zamanı oğlumla geçiriyorum. Yerinde durmuyor artık. Ekranda bizi görünce hemen şaşkınlıkla bakıp 'Baba' diyor" dedi.

Dijital platformda yayınlanan, başrolünde yer aldığı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin üçüncü sezonu için kolları sıvadıklarını açıklayan oyuncu, "Ocak gibi çekimlere başlayacağız. Onun koşuşturması var bir yandan da" dedi.

"ALİ'YE AŞIĞIM"
Geçtiğimiz günlerde ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programının konuğu olan Hazal Kaya, mutlu bir evlilik sürdürdüğü meslektaşı Ali Atay'a övgüler yağdırmıştı.

Oyuncu, “Feci halde kocam köylüyümdür. Çok aşığım. Biraz içince ona ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymış duygusuyla yaşıyorum. Ali ise bu durumdan utanıyor” şeklinde konuşmuştu.


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