Hatice Aslan: Tolgahan Sayışman'ın öfke kontrolü yok

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Hatice Aslan, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.Samimi açıklamalarda bulunan Aslan, Tolgahan Sayışman ile ilgili konuştu.Başarılı oyuncu, yıllar önce Tolgahan Sayışman'la 'Lale Devri' dizisinin setinde yaşadığı kavgayı anlattı:'Tolgahan sete geldiğinde iyi değildi ve karşısında ben vardım. ‘Zümrüt' karakteriyle sahneye girmek üzereydim.Maalesef özellikle oyunculuk okumayan arkadaşlarımız, seni sette o karakterle bütünleştiriyor. Bana denk geldi. Öfke kontrolü yoktu Tolgahan'ın. Sonra barıştık. O özür diledi.Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil.'Lale Devri, dizisine başladıkları ilk günlerden beri aralarının iyi olmadığı öğrenilen ikiliden Aslan'ın söylediği sözlerin, Sayışman'ı öfkelendirdiği iddia edilmişti.Aslan'ın üzerine yürüyen Sayışman, 'Yeter artık sus' diyerek bağırmıştı. Aslan da Sayışman'a karşılık verince kavga büyümüştü. İddiaya göre Sayışman, Aslan'ı omzundan itince duvara çarptı. Olayın ardından set iptal edildi. Aslan, gözyaşları içinde dizinin yapımcısına gidip Sayışman'ı şikayet etti. Psikolojisinin kötü olduğunu söyleyen Aslan, birkaç gün de izin aldı.