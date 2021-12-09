  • USD: 13,62 - 13,65
  • EURO: 15,38 - 15,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gülşah Saraçoğlu: 50'ye yakın kürküm var

Modacı Gülşah Saraçoğlu’ndan çok konuşulacak kürk açıklaması. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, katıldığı bir programda ‘50’ye yakın kürküm var’ dedi. Saraçoğlu’nun açıklamaları tartışmaları yeniden alevlendirdi. Haberin Devamı

Ekleme: 9.12.2021 - 12:55 Güncelleme: 9.12.2021 - 12:57 / Editör: Ozge Selin
Gülşah Saraçoğlu: 50'ye yakın kürküm var
En son yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen modacı Gülşah Saraçoğlu bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Daha önce yaptığı ‘Kürk' açıklamalarıyla tepki çeken Saraçoğlu, sözlerinin arkasında olduğunu yeniledi.

KİMSE GERÇEK GİYDİĞİNİ KABUL ETMİYOR

Kürk sevgisinden vazgeçmediğini belirten ünlü modacı şu ifadeleri kullandı:

“Ben orijinal kürk seviyorum. Orijinal giyip de ‘ben orijinal kürk giymiyorum' diyen insanlar daha sahte geliyor bana. Ben giyiyorum, seviyorum ciddi de bir koleksiyonum var.

Hayvanlara yapılan eziyetlere hiç girmiyorum, bakmıyorum da… Ben kürk giyiyorsam da orijinal kürk gidiyorum. Sanatçılardan da giyenler var ama ‘giymiyoruz' diyorlar… O zaman kimse ette yemesin, deri de giymesin… Bülent Ersoy ve benim dışında kimse kürk giydiğini kabul etmiyor.

50'ye yakın kürk montum var. Bu zamana kadar kürk giyiyorum diye başıma bir şey gelmedi.

Bu konu ile alakalı beni çok linç ettiler. Gelen hiçbir eleştiriye aldırmam, umurumda bile olmaz. Ben hiçbir şeyi gizlemiyorum giyiyorsam inkar etmiyorum. Dünyada da çok fazla giyilen bir şey…”

ESTETİK YORUMUNA CEVAP!

Gülşah Saraçoğlu, çıktığı akşam yemeğinden fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir takipçisi Saraçoğlu'nu fazla estetik yaptırdığı için eleştirdi. 'Göz bebeklerin ve kulakların dışında hiçbir yerin orijinal değil' diyen kullanıcıya, ünlü modacıdan yanıt gecikmedi.

'Özür dilerim size bu kadar rahatsızlık verdiğim için. Ayrıca parmak izim ve kan grubum da orijinal. Geri kalanını Türk doktorlarına emanet ettin. Gereksiz eleştiri, gizli hayranlıktır. Hadi şimdi istediğin gibi linç et beni. Ne kadar kayda değer olduğumu sen kendi kafanda yaşa...'



Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Şanlıurfalı çiftçilere bedava elektrik sözü
Bakan Koca imzaladı! Sağlık Bakanlığından 81 ile genelge
Hayata Dönüş Operasyonu'nda son dakika: Eski bakan tanık olarak dinlenecek
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar! Maaşı kesilen memurlar dikkat!
Asgari Ücret zammı için kritik toplantı sona erdi! 2022 yeni asgari ücret zammı ne kadar olacak?
ABD ve İsrail harekete geçti! İran'a yönelik müdahale hazırlığı...
Üzerine sürülen minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
ASELSAN'dan yeni adım: Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alanlara en güzel cevap!
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor!
CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu Meclis'teki ahlaksız el harekete ile ilgili konuştu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
Bakanlık harekete geçti! İETT'deki vurguna ilişkin soruşturma açıldı
İSPARK'a 41 milyon zararda flaş detaylar!
Sincar’da PKK’ya SİHA darbesi! Sözde Sincar sorumlusu ‘Dijwar’ etkisiz hale getirildi
İBB’nin başı çektiği CHP’li belediyeler borç batağında!
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Tahir Güven'i öldüren teröristi HDP'li vekil saklamış
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi
DSÖ'den kritik Omicron varyantı açıklaması!
Kılıçdaroğlu partisinin siyaset anlayışını özetledi: CHP bugüne kadar Şanlıurfalıları görmezden geldi
HDP'li vekile skandal sözleri tartışılmıştı! Ceza verildi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Baluken'i cezaevinde ziyaret etti
Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Araba almak isteyenler dikkat! MTV'de yeni oranlar belirlendi!

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Üsküdar'da görülmemiş olay! Takla atan lüks araçtan çıktı, canlı yayın yaptı

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

Kar yağışı kapımızda! Meteoroloji uyardı: Pus ve sise dikkat!

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

American Staffordsihre Terrier ve American Bully ırkı köpekler de 'tehlike arz eden hayvan' olarak belirendi

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Instagram'dan gençlere ve çocuklara yönelik 'ara ver' uygulaması

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası

Apple ile Çin arasında 275 milyar dolarlık gizli anlaşma iddiası