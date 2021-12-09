Derya Şensoy'dan evlilik açıklaması!

Merhum usta oyuncu Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy, Sarp Levendoğlu ile ayrılmasının ardından aradığı mutluluğu Celal Can Algül'de bulmuştu.Önceki gün Cihangir'de motosiklet üstünde kasksız görüntülenen çift, "Zaten yan sokaktaydık, evimizin önüne park etmek için kaskları çıkarttık, yoksa kasklarımızı takıyoruz" dedi."BÖYLE BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"Geçtiğimiz günlerde haklarında çıkan evlilik haberlerinin hatırlatılması üzerine Şensoy, "Babamın vefatı henüz yeni sayılır. O yüzden şimdilik böyle bir şey için erken, böyle bir düşüncemiz yok" dedi.Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören Ferhan Şensoy (70), 31 Ağustos'ta sabaha karşı hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu.70 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİGalatasaray Lisesi ve Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenler sonrasında Ferhan Şensoy, ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.Usta tiyatrocunun vefatını "Canım babacığım uçtu göklere" mesajı ile duyuran küçük kızı Derya Şensoy, babasıyla olan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.KALP EMOJİSİYLE PAYLAŞTI31 yaşındaki Derya Şensoy, babasıyla yıllar önce yemek yerken çekilen fotoğrafını kalp emojisi ile paylaştı. Oyuncunun kendi başındaki Mickey Mouse tacının aynısından babasına da takması dikkatlerden kaçmadı.YORUM YAĞDIŞensoy'un paylaşımına; çok sayıda beğeni ve "Ne adam ama", "Baba-kız aşkı", "Mekanı cennet olsun", "Nur içinde yatsın", "Baba-kız aşkı biter mi hiç?" gibi yorumlar geldi.