15 yaşında 36 milyon dolarlık ev sahibi oldu

5 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldılar. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çiftin; Londra'da üç evi, Şile, Bodrum ve Acarkent'te villaları, İstanbul'un birçok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.