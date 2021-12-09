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15 yaşında 36 milyon dolarlık ev sahibi oldu

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi (51), 2016 yılında evlendiği oyuncu Haluk Bilginer'den (67) 2012'de boşanmıştı. Çift, 2018'de tekrar barışıp aynı eve taşınmıştı. 30 Kasım kızları Nazlı'nın doğum günüydü.

15 yaşında 36 milyon dolarlık ev sahibi oldu
Ekleme: 9.12.2021 - 11:06 Güncelleme: 9.12.2021 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
15 yaşında 36 milyon dolarlık ev sahibi oldu
5 yaşına giren Nazlı'ya, annesi Aşkın Nur Yengi ve babası Haluk Bilginer sürpriz yaptı, Londra'dan iki milyon pounda (36 milyon TL) ev aldılar. Tapuyu da kızlarının üzerine yaptılar.

Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çiftin; Londra'da üç evi, Şile, Bodrum ve Acarkent'te villaları, İstanbul'un birçok yerinde daire ve dükkanları bulunuyor.


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