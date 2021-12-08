Tuba Büyüküstün'ün heykeli yapılacak!

Madame Tussauds İstanbul'a yeni bir isim katılıyor. Tuba Büyüküstün'ün heykeli yapılıyor. Oyuncunun balmumu figürü için hazırlıklara başlandı. Büyüküstün'ün 360 derece açıyla yüzün üzerinde fotoğrafı çekilerek vücut taraması yapıldı ve yüz ve beden ölçüleri alındı. Heykele oyuncunun onayı ile ilerlenecek. Yapımı 8 ay sürecek olan heykel 2022 yılında sevenlerinin beğenisine sunulacak.