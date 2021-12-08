Prens Harry: Sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın

ABD'li oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra ailesi ile ilişkileri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İngiltere Prensi Harry, yeni bir açıklamasıyla daha gündemde.Harry, ABD merkezli Better Up adlı şirketin ruh sağlığı ile ilgili olarak düzenlediği bir soru cevap etkinliğine katıldı.'SİZİ MUTLU ETMİYORSA İSTİFA EDİN'Koronavirüsün iş hayatındaki istifa ve psikolojik yıpranma gibi yükseliş gösteren trendlere ilişkin sorulan bir soruya yanıt veren Harry, 'Eğer sizi mutlu etmiyorsa işinizden ayrılın.' nasihatinde bulundu.Pandemi nedeniyle birçok insanın işlerini bıraktığını ve bunun da ihtiyaç duyulan bir kültürel değişime ilham verdiğini söyleyen Prens Harry, birçok insanın kendilerine mutluluk getirmeyen işlerine saplanıp kaldığını vurguladı.Prens Harry, 'Ve şimdi, ruh sağlığını ve mutluluklarını ilk sıraya koyuyorlar. Bu, kutlanacak bir durum.' dedi.SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDUHarry'nin bu sözleri, sosyal medyada gündeme oturdu.Özellikle İngiliz kullanıcılar, Prens Harry'ye tepkilerini dile getirdi.Bir Twitter kullanıcısı, 'Prens Harry 'Eğer mutlu değilseniz işinizden ayrılın' diyor. Peki ya sadece bir iş bulabildikleri için minnettar olan kadın ve erkekler ne olacak? Prens Harry, senin çalışan sınıfın gerçekleri hakkında hiçbir fikrin yok.' paylaşımıyla tepki gösterdi.Prens Harry'nin sözleri, Türkiye'de de gündem oldu. Kullanıcıların kimi tepki gösterirken kimi de Prens'in sözleriyle dalga geçti.