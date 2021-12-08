Merve Boluğur'un makyajsız hali...

Şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra özel hayatında ve kariyerinde aradığını bulamayan Merve Boluğur (34), son dönemde paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.Boluğur, son olarak doğal haliyle verdiği pozu yayınladı. Makyajsız objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, 'Canım kendim...' ifadelerini kullandı.Instagram hesabında 3,6 milyon takipçisi bulunan ve uzun süredir ekranlardan uzak kalan 34 yaşındaki Merve Boluğur'a beğeni yağdı.