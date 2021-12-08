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Konuşanlar yayından kaldırılacak mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar hakkında RTÜK'ten son dakika açıklaması!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 'Konuşanlar' isimli programda geçen diyaloglar nedeniyle hareke geçti. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada program hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Konuşanlar yayından kaldırılacak mı?.

Ekleme: 8.12.2021 - 22:16 Güncelleme: 8.12.2021 - 22:22 / Editör: Ozge Selin
Konuşanlar yayından kaldırılacak mı? Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar hakkında RTÜK'ten son dakika açıklaması!Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Konuşanlar' isimli programa inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: DEFALARCA UYARMAMIZA RAĞMEN...

Şahin açıklamasında, ''Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır.'' ifadelerine yer verdi..



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