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Gökhan Çıra'dan gizemli paylaşım!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci’den boşandıktan sonra çeşitli açıklamalarla gündeme gelen futbolcu Gökhan Çıra'nın, yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Gökhan Çıra, bir kadınla sarmaş dolaş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Çıra, sarıldığı kadının yüzünü emoji ile kapattı.

Ekleme: 8.12.2021 - 09:28 Güncelleme: 8.12.2021 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Gökhan Çıra'dan gizemli paylaşım!
25 yaşındaki futbolcu Gökhan Çıra, 9 Eylül'de Selin Ciğerci ile iki yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Ciğerci'nin basketbolcu yeni sevgilisinin ardından Gökhan Çıra da kısa sürede gönlünü başkasına kaptırdığı iddia edildi.

EMOJİYLE PAYLAŞTI
Yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle birlikte çekilen bir pozunu Instagram'dan paylaşan Çıra, yüzünü koyduğu bir emojiyle gizledi. Çıra'nın aşk yaşadığı ismin kim olduğu merak edildi.

37 yaşındaki sosyal medya fenomeninin, sürpriz boşanmadan kısa süre sonra yeni bir aşka yelken açtığı ve sevgilisinin basketbolcu olduğu öne sürülmüştü.

"BASKETBOLCU, 28 YAŞINDA"
Ciğerci, konuyla ilgili; "Bir basketbolcu konuştuğum var. Konuşuyorum, aşk yok. Sohbet, muhabbet. Ne olacağı belli değil. Arkadaşlarım 'Bir yere gidersen çekerler' diyorlar, ne yapayım eve mi çağırayım? 28 yaşında. Sohbet arkadaşım" demişti.

Öte yandan birkaç gün önce Gökhan Çıra, trafikte seyir halindeyken bir kadınla görüntülenmişti. Eski futbolcunun, araç içerisinde yanındaki kişinin Brezilyalı olduğu ve ikilinin bir süredir aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Genç kadınla ilgili soruları yanıtsız bırakmayı tercih eden Çıra, eski eşi Ciğerci’nin “Ortaklığı bitireceğim” sözleri için ise dikkat çeken bir açıklamaya imza atmıştı.

Gökhan Çıra, "Biz kimseyi zorla tutmuyoruz. Gitmek isterse kendi keyfi bilir. Biz yine aynı yerde devam ediyoruz, çok şükür" ifadeleriyle gönderme yapmıştı.

İkilinin boşandıkları dönem mal paylaşımları da çok konuşulmuştu. Çiftin Bodrum’daki iki evini bölüşecek ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettireceği söylenmişti.. Gökhan Çıra’nın 120 milyon TL alacağı iddiasının ise doğru olmadığı öğrenilmişti.

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürülmüştü. İşte o araçlar:-Lamborghini Huracan: 3 milyon TL- Mercedes G63: 2 milyon TL-Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL-Rolls-Royce: 4.5 milyon TL
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