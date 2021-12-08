Gökçe Bahadır koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinada olan Bahadır'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

40 yaşındaki ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'dan üzücü haber geldi.KORONAVİRÜSE YAKALANDIBahadır'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Gökçe Bahadır'ın sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu ifade edildi.Gökçe Bahadır, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde hayat verdiği Azra Günay karakteriyle büyük beğeni topluyor.