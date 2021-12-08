Fulya Kalkavan, Metin Şentürk'ten şikayetçi oldu

Sanatçı Metin Şentürk ve Fulya Kalkavan arasında yapılan boşanma sürecinde şaşırtan gelişmeler yaşandı. Kalkavan, Şentürk'ün medyayı kullanarak davayı manipüle ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Fulya Kalkavan, Metin Şentürk'ün boşanma sürecini basında kendi lehine çeviren açıklamalarda bulunduğunu belirtti. Mahkemeyi etkilemek için açıklamalar yaptığını belirten Kalkavan bu konu hakkında şikayet dilekçesi hazırlayarak soluğu savcılıkta aldı.4 buçuk milyon TL ödemeye mahkum olan Metin Şentürk, aynı zamanda davayı kaybederse eşine malının yarını vermek zorunda kalacak. Kalkavan Şentürk'ün engelini bile kullandığını iddia etti.Kalkavan dilekçesinde, 'Evlenirken, işini ifa ederek mal varlığını kazanırken görme engelli değilmiş de sanki sadece boşanmanın ve evliliğin yükümlülüklerine gelince görme engelli oluvermiş gibi tavır söz konusudur' ifadelerine yer verdi.