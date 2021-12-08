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Dilan Çiçek Deniz'den kötü haber!

Son olarak final yapan 'Alev Alev' dizisinde rol alan Dilan Çiçek Deniz ile kendisinden 11 yaş büyük İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson (37), Romanya'ya gitti. Ünlü oyuncunun başına burada görünmez bir kaza geldi.

Ekleme: 8.12.2021 - 09:36 Güncelleme: 8.12.2021 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Dilan Çiçek Deniz'den kötü haber!
Geçtiğimiz yaz aşk yaşamaya başladığı Thor Saevarsson ile Romanya'da olan Dilan Çiçek Deniz'in yaptığı ani bir hareketle omzu çıkınca, kolu askıya alındı.

Yıllarca voleybol oynayan 26 yaşındaki oyuncunun, sık sık çıkan omzu nedeniyle bu sporu bırakmak zorunda kaldığı öğrenildi.

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