Boşanma krizi! Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek çiftinin 9 yıllık evliliği çatırdamaya devam ediyor

Sempatik İtalyan şef Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek, 2012 yılında hayatlarını birleştirdi.Çift, 2013 yılında oğullarını kucağına aldı. 9 yıllık evli olan ikili, fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıkladı.Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıktı. İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşandı.Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon euro tazminat talep etti.Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna, teklif etmiş fakat kabul edilmemişti. Anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı.İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açtı.Boşanma davasına ek olarak Zanna 'Mal paylaşımı' isteğinde bulundu.