Ünlü isimlerin kulis istekleri hayrete düşürdü! Cam kapaklı buz dolabı, 21 derece su...

Süperstar Ajda Pekkan-Çin çayıGenç kızlara meydan okuyan fiziği ile formunu koruyan star, sahne öncesi beslenmesine özellikle dikkat ediyor. Kuliste Çin çayının yanı sıra diyet bisküvileri ve salatalık da bulunmasını istiyor.Sibel Can-GözlemeListenin en ilginç ve en doğal isteği ise Sibel Can'dan. Ünlü sanatçı sahne öncesi gözleme, beyaz peynir ve diyet kolalarla beslenmekten keyif alıyor.Diva Bülent Ersoy-MuzMuz yemeden sahneye çıkmayan divanın yemek konsuunda bir başka hassasiyeti de bulunuyor. Ersoy sahneye çıkmadan önce dinleyicilere yapılan yemek servislerinin son bulmasını istiyor.Serdar Ortaç-KuruyemişHer yaz dillere dolanan şarkılarıyla tanınan Ortaç, geçirdiği rahatsızlıklara rağmen sahne başarılarından ödün vermeyen bir isim. Yıllarca sahnedeki başarısını konser öncesi ağır yemeklerin yanı sıra enerji toplamak için kuruyemiş tercih ediyor.Megastar Tarkan-Antep fıstığıListenin en kaprissiz ismi ise Tarkan. Kuliste yalnızca Antep fıstığı olmasını önemseyen başarılı sanatçı, sahne öncesi ses tellerini yumuşatmak için de çeşit çeşit bitki çayları tüketiyor.Demet Akalan-Enerji içeceğiKulisi en kalabalık olan ünlülerden biri de hiç şüphesiz Demet Akalın. taze sıkılmış meyvesularının yanı sıra kahve makineleri ile dolu olan odasında, kola ve enerji içecekleri bulunmasını da istiyor. Başarılı sanatçının isteklerinden sahnede kendisine eşlik eden ekibi de faydalanıyor.Hadise-Türk kahvesiKulis istekleri arasında en sağlıklı olan isim ise Hadise. Sahnedeki enerji dolu performansının arkasında badem, ceviz, çeşitli bitki çayları, limon, zencefil ve olmazsa olması Türk kahvesi yer alıyor.Gökhan Türkmen-Yeşil elma Portakal ve elma suyundan vazgeçemeyen sanatçı, kulisinde mutlaka yeşil elma olmasını istiyor. Sahne öncesi kulisinde siyah havlu ve fincan takımının bulunması da ünlü sanatçıyı mutlu eden detayların arasında yer alıyor.Mustafa Sandal-Meyve tabağıŞarkıları ve danslarıyla adından sıkça bahsettiren sanatçının şimdilerde konser planları olmasa da uzun yıllar kulisinde soda ve zengin meyve tabağı bulunmasını isteyenlerden. Başarılı sanatçı, enerji dolu danslarını da bu isteklerine bağlıyor.Candan Erçetin-Bal ve ılık suSes rengi ve şarkılarıyla herkesi büyüleyen Erçetin, sahne öncesi bol bol ılık su ve bal tüketiyor.Christina Aguilera-Bol sakızAdını tüm dünyaya duyurmayı başaran ünlü sanatçı odasında, kutu kola, C vitamini takviyesi haplar, bol karışık sakız ve çikolatalı kurabiyeler olmasını istiyor.Nicki Minaj-Kızarmış baharatlı tavukListenin belki de en şaşırtan isteği dünya starından geliyor. Sahneye çıkmadan önce kova dolusu kızarmış tavuk ve limonata istiyor. Tüm bunların yanı sıra odasının fırından yeni çıkmış çikolatalı kurabiye gibi kokmasını isteyen Nicki Minaj için çalışanlar özel mumlarla odayı donatıyor.Beyonce-21 derece suSahnede ses tellerine önem veren yıldız, 20 derece, 22 derece değil sadece 21 derece su tüketiyor. Bu konuda hassas olan Beyonce'nin, çalışanlarını zorladığı biliniyor.Katy Perry-Cam kapaklı buzdolabıAdeta masal kahramanı güzelliğine sahip olan başarılı sanatçının isteği herkesi şaşırtıyor. Sahne öncesi yalnızca meyve tüketen Katy Perry'ni, kuliste tek şartı cam kapaklı buzdolabı.Jennifer Lopez-Odasının tamamen beyaz olmasını istiyor Sahne öncesi bembeyaz bir odada hazırlanmayı tercih eden dünya yıldız, domates, elma, üzüm suyu görmeye ise tahammül edemiyor