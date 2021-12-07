Şarkıcı Sıla'dan organ bağışı açıklaması!

Şarkıcı Sıla, organlarını bağışladığını açıkladı. Instagram hesabından paylaşım yapan Sıla, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden biraz önce çıktım. Belki bir gün birine hayat veririm umuduyla organ bağışımı yaptım. Vesile olduğun için çok teşekkür ederim Ece. Başında durduğun, peşinden koştuğun amaç öyle yüce ki... İsteyen kimse kendini tutmasın. Birinin nefesi olabileceğini bilerek yaşamak mutluluk ve çare dolu."