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Ölümden dönmüştü! Zor günleri geride bırakan Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!

Geçen aylarda Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli olan ünlü şarkıcı Hakan Taşıyan, sevenlerini korkutmuştu. Geçirdiği ameliyatların ardından sağlığına kavuşan sanatçı, "Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım" demişti. Sağlığına kavuşan Taşıyan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Hakan Taşıyan'ın 'Güz Gülleri' isimli şarkıyı seslendirdiği anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Ölümden dönmüştü! Zor günleri geride bırakan Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Ekleme: 7.12.2021 - 11:35 Güncelleme: 7.12.2021 - 11:40 / Editör: Ozge Selin
Ölümden dönmüştü! Zor günleri geride bırakan Hakan Taşıyan'dan aylar sonra bir ilk!
Ünlü sanatçı Hakan Taşıyan, geçen yıl karaciğer ile böbrek nakli olduktan sonra 7 ay süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Ölümden dönen 48 yaşındaki sanatçı, hayranlarını korkutmuştu.

UZUN SÜRE SONRA BİR İLK

Şimdilerde eski sağlığına kavuşmak için çabalayan Taşıyan'dan sevindiren görüntüler geldi.

Bir mekanda unutulmaz eseri 'Güz Gülleri' şarkısını seslendiren Taşıyan, hem moral buldu hem de moral verdi.

Hakan Taşıyan organ nakli ameliyatlarından sonra bir ilk! 'Güz Gülleri' şarkısını seslendirdi




'BANA UMUT IŞIĞI OLDULAR'

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir etkinlikte konuşan Taşıyan, 'Bana umut ışığı oldular. Tekrar hayata döndüm. Yeni bir hayata başladım. Şifa bekleyen hastalara umut ışığı olalım. Bir organ bir hayattır, umutsuz insanlarımıza umut olalım. Gönülden sevindirelim. İnsanları tekrar hayata bağlayalım. Canı gönülden gönüllü olan bütün insanlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum.

Bu konu hakkında daha aydın olalım. Çok hassas bir konudur. Allah bizleri sevdiklerimizden ayırmasın. Gönül birlikteliği veren dualarını esirgemeyen tüm insanlardan Allah razı olsun. Hayat çok güzel, nefes almak çok güzel, sevmek çok güzel. Bunu birbirimizden esirgemeyelim. Gerçekten Allah'ın huzurunda çok büyük sevap. Tüm merhem bekleyen hastalarımıza merhem olalım. Buna ihtiyacımız var.' ifadelerini kullanmıştı.


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